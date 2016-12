Siemens orientiert sich an Eulen

Siemens forscht seit Jahren an Möglichkeiten, Windenergie-Anlagen noch leiser zu machen. Ein Durchbruch gelang dabei jetzt mit der Einführung einer neuen Produktgeneration des so genannten "DinoTail". Das Vorbild war dabei aber nicht der namensgebende Drachenschweif, sondern die Schwingen einer Eule. Denn vor allem die kammartig gezackte Hinterkante sowie eine weiche Struktur der Flügeloberfläche einer Eule nehmen der Luftströmung durch gezielte Verwirbelungen das Rauschen. Diesen Effekt machten sich jetzt Siemens-Entwickler zu eigen und optimierten so die Aerodynamik der Rotorblätter.

Insgesamt wird durch diese neue Struktur das übliche Rauschen der Rotorblätter erheblich gedämmt, so Siemens. "Kammartige Verzahnungen an den Blatthinterkanten lieferten bei unseren Windkanal- und Feldversuchen eine optimale Schallreduzierung bei unterschiedlichsten Windgeschwindigkeiten", berichtet Stefan Oerlemans, Aeroakustik-Experte im Low Noise Team der Technologieentwicklung bei der Siemens Wind Power and Renewables Division.

Wichtig dabei ist, dass die Schallreduktion an den Rotorblättern ohne Verluste beim Energieertrag der Windturbine arbeitet. Dadurch kann mit der neuen Technologie an Wind-Standorten mit Begrenzungen bei der Schallemission der Energieertrag gesteigert werden, ohne dass der Geräuschpegel steigt.