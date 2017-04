Logistik

13.04.2017 16:27

Siemens baut eine neue weltweite Logistikzentrale in Dubai

Siemens baut eine neue Zentrale in Dubai. Dort will sich der Konzern der Digitalisierung von Abläufen in Häfen, Flughäfen sowie in der Montage, Fertigung und im Vertrieb von Anlagen widmen. Das Geschäft mit Förderbändern und Paketsortieranlagen in Deutschland bleibe weiter bestehen, hieß es.