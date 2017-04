Wirtschaftspolitik

13.04.2017 16:18

"Sehr gute Chemie": Donald Trumps U-Turn gegenüber Peking

In einer Reihe von Äußerungen in dieser Woche signalisiert US-Präsident Trump eine komplette Kehrtwende bei seinem Kurs gegenüber China - ein Land, das der Amerikaner in seinem Wahlkampf mit schweren Vorwürfen überzogen hat. Heute sagt Trump: "Wir haben eine sehr gute Chemie."