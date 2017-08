Schwerer Vorfall im Tunnelbau von Züblin: Auswirkungen auf Bahnverkehr

Die Rheintalbahn ist seit einem Zwischenfall bei den Tunnelbauarbeiten am 12. August gesperrt. Die Strecke ist eine der wichtigsten Bahnverbindungen Deutschlands. Auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel fahren normalerweise bis zu 200 Güterzüge am Tag, dazu zahlreiche Passagierzüge im Fern- und Regionalverkehr.

Eine der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands

Der Schaden an der Tunnelbaustelle hat größere Folgen als zunächst angenommen, mit Auswirkungen auch auf zahlreiche Industriebranchen, etwa die Autoindustrie und ihre Zulieferer.

Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Basel im Südwesten Deutschlands ist rund 182 Kilometer lang und gilt wegen ihrer geografischen Lage als Herzstück des wichtigsten europäischen Güterkorridors Rotterdam-Genua. Schon seit Jahren baut die Deutsche Bahn die Rheintalbahn als Teil des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes aus.

Züblin und Hochtief bauen

Die aktuell in Arbeit befindliche Neubaustrecke besteht aus neun Streckenabschnitten, die jeweils in mehrere Planfeststellungsabschnitte unterteilt sind. Am Ende des Streckenabschnitts 1, wenige Kilometer nördlich der Stadt Baden-Baden, liegt der Tunnel Rastatt.

Mit den Tunnelbauarbeiten ist die Arbeitsgemeinschaft Arge Tunnel Rastatt beauftragt. Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft sind der Baukonzern Züblin, der zum österreichischen Branchenführer Strabag gehört, sowie der deutsche Bauriese Hochtief.

Der schwere Vorfall im August

Dabei ist Ed. Züblin für die Technik verantwortlich und Hochtief für die kaufmännische Seite. Im ersten Halbjahr 2016 startete die Montage der ersten Tunnelvortriebsmaschine der Firma Herrenknecht.

Am 12. August kam es zu einem schweren Zwischenfall bei den Bauarbeiten. Dabei hat sich ein Betonsegment in der Röhre verschoben. An dieser Stelle führt die Tunnelstrecke im Grundwasser nur knapp fünf Meter unter den Gleisen der Rheintalbahn hindurchführt. Wasser und Erdreich drangen ein. Die Gleise darüber senkten sich ab. Wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte, ist laut den Verantwortlichen derzeit unklar. Daraufhin hat die Bahn den Zugverkehr gestoppt.

Jetzt wird ein 150 Meter langer Tunnelabschnitt mit rund 10.000 Kubikmetern Beton gefüllt. Dann soll eine 120 Meter lange und einen Meter dicke Betonplatte gegossen werden, auf der dann neue Gleise verlegt werden.

Tunnelbohrmaschine wird einbetoniert

Die Verfüllung der beschädigten Tunnelröhre soll bis kommenden Freitag abgeschlossen sein. Dabei wird auch die 18 Millionen Euro teure Tunnelbohrmaschine einbetoniert. Sie steckt rund 40 Meter vor dem geplanten Ende der Röhre fest. Alleine der Bau der Bodenplatte werde drei Wochen dauern, heißt es.

Für die Arge sagte Klaus Pöllath, es gebe technische Lösungen, um eine einbetonierte und unbenutzbar gewordene Tunnelbohrmaschine wieder zu bergen. Zur Frage, wie und wann die Röhre fertiggestellt werden kann, gab es keine Auskunft.

Siemens Österreich liefert Züge

Für den Verkehr auf dieser Strecke hat die Deutsche Bahn übrigens kürzlich neue Züge in Graz bestellt. Mehr dazu unter: Neue Regionalgarnituren für das Rheintal kommen aus Graz: Siemens Österreich gewinnt Großauftrag der Deutschen Bahn >>

Starke Kritik am Bauherrn DB

Die Bahn leitete die Züge nach und nach auf anderen Strecken durch Baden-Württemberg (Alb-Neckar- Bahn und Gäubahn) und Bayern sowie Frankreich um.

Nach dem Vorfall war die Deutsche Bahn von der Politik und den betroffenen Kommunen scharf kritisiert worden. Das Bauvorhaben sei zu risikoreich, es habe kein Ausweichkonzept gegeben und es sei zu spät informiert worden.

Autoindustrie und Logistiker: Keine massiven Probleme

Die Autoindustrie und die Logistikbranche halten die Folgen für überschaubar. Für Bahnreisende ist die längere Sperrung der Trasse aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn indes eine Katastrophe.

Der Stau von Zügen befand sich zehn Tage nach der Havarie nach Angaben von DB Cargo auf niedrigem Niveau. Auch Sprecher der Logistikbranche erwarten keine Engpässe. Die Auswirkungen auf die Lieferströme seien "nicht so dramatisch", sagte der Sprecher des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), Frank Rösch.

Auch von der Autoindustrie heißt es: "Wir haben keine Meldung über Probleme vorliegen", so ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA).

Freigabe der Strecke Anfang Oktober

Wie die Deutsche Bahn und die Arbeitsgemeinschaft jetzt mitteilen, soll die Rheintalbahn am 7. Oktober wieder für den regulären Verkehr freigegeben werden.

(pm mit Material von dpa/apa)