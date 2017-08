Emissionshandel

16.08.2017 15:13

Schweiz will beim Emissionshandel der EU mitmachen

Die Schweiz will ihren Emissionshandel an das System der EU anschließen. Der Emissionshandel soll den Ausstoß von Klimagiften in die Atmosphäre eingrenzen - aufgrund des massiven Widerstands von Verursachern sind die Europäer damit allerdings kaum erfolgreich.