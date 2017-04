„China erlebte in den letzten ein, zwei Jahren einen regelrechten 4.0-Hype. Das Thema war und ist in aller Munde. Jetzt starten wir hier in die Reifephase“, so Gero Willmeroth, Geschäftsführer Vertrieb und Service von Engel Machinery (Shanghai). „Reifephase bedeutet, dass die großen Vorreiter erste Erfolge vorweisen und jetzt auch kleinere Unternehmen an Konzepten arbeiten, wie sie die neuen Möglichkeiten konkret umsetzen können. Viele unserer Kunden sind erstaunt, wie einfach der Einstieg in die Digitalisierung und Vernetzung realisiert werden kann und welchen hohen Nutzen bereits einzelne Lösungen bieten. Schritt für Schritt zur smart factory – so lautet die Devise.“

Der modulare Ansatz ist eine der großen Stärken des inject 4.0 Programms von Engel. Bereits heute bietet der Spritzgießmaschinenbauer und Systemexperte mit Stammsitz in Schwertberg, Österreich, eine ganze Reihe an ausgereiften Produkten und Dienstleistungen für alle Bereiche der smart factory an. In der Fabrik der Zukunft optimieren sich die Fertigungsprozesse kontinuierlich selbst und erlauben ein sehr flexibles Reagieren auf die sich immer schneller verändernden Anforderungen. Gleichzeitig steigen die Effizienz, Verfügbarkeit und Produktivität der Fertigung sowie die Qualität der Produkte deutlich an.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt inject 4.0 auf die Vernetzung und Integration von Produktionssystemen, die systematische Nutzung von Maschinen-, Prozess- und Produktionsdaten und den Einsatz dezentraler, intelligenter Assistenzsysteme. Die inject 4.0 Produkte und Dienstleistungen von Engel umfassen alle drei Bereiche der smart factory: smart machine, smart production und smart service.

smart machine: Höchste Prozesskonstanz und Energieeffizienz

Mit der Produktion von inject 4.0 Logos auf einer Engel e-motion 80 TL Spritzgießmaschine macht Engel während der vier Messetage das Potenzial von smart machine greifbar. In der CC300 Steuerung der Maschine können schwankende Prozessbedingungen simuliert werden, um das automatische Nachregeln durch die intelligenten Assistenzsysteme auf dem Display der Maschine zu verfolgen. Während iQ weight control das eingespritzte Schmelzevolumen über den gesamten Spritzgießprozess konstant hält, ermittelt iQ clamp control die Werkzeugatmung, um die Schließkraft kontinuierlich nachzuregeln. Auf diese Weise werden Schwankungen in den Umgebungsbedingungen und im Rohmaterial automatisch erkannt und noch im selben Schuss ausgeglichen, so dass kein Ausschuss entstehen kann.

iQ weight control kam als erstes der iQ Systeme auf den Markt. Mit weit mehr als 1000 Installationen hat sich die Software in den weltweiten Märkten sehr gut etabliert und ist auch in China vielfach im Einsatz. Zu den möglichen Anwendungsgebieten zählt zum Beispiel die Herstellung von sehr kleinen Präzisionsbauteilen aus Flüssigsilikon für die Consumer Electronics Industrie. „Gerade wenn es darum geht, mit sehr kleinen Schussgewichten dreidimensional anspruchsvolle Teile zu fertigen, erzielen wir mit iQ weight control sehr gute Erfolge“, so Willmeroth. War die Software anfangs nur für Spritzgießmaschinen mit elektrischen Spritzeinheiten verfügbar, können inzwischen auch hydraulische Maschinen mit iQ weight control ausgerüstet werden.

Das jüngste der iQ Produkte ist iQ flow control, das auf der Chinaplas 2017 zum ersten Mal in China präsentiert wird. Es basiert auf e-flomo, dem elektronischen Temperierwasserverteiler von Engel, der sämtliche Kühl- und Temperierkreisläufe von Spritzgießwerkzeugen überwacht und dokumentiert und selbstständig wahlweise die Durchflussmengen oder die Temperaturdifferenz regelt. iQ flow control vernetzt e-flomo mit dem Temperiergerät, um die Drehzahl der Pumpe im laufenden Prozess kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die Folge ist eine sehr hohe Energieeffizienz. Engel hat die integrierte Temperierlösung gemeinsam mit dem Schweizer Temperiergerätehersteller HB-Therm entwickelt und stärkt mit den neuen Temperiergeräten vom Typ e‑temp weiter seine Systemkompetenz.

Höchste Effizienz auf kompakter Fläche

Mit der e‑motion 80 TL Spritzgießmaschine und dem integrierten e-pic Roboter erfüllt die auf der Chinaplas präsentierte Fertigungszelle auch konstruktiv höchste Effizienz- und Präzisionsansprüche. Die Maschine verbindet die Vorteile der Engel Holmlostechnik, wie schnelle Rüstprozesse, effiziente Automatisierungslösungen und kompakte Fertigungszellen, mit der vollelektrischen Antriebstechnik. Dank dieser Eigenschaften findet die e-motion 80 TL in Asien bevorzugt für die Herstellung von Präzisionsbauteilen und hochwertigen Optikkomponenten in der Elektronikindustrie Einsatz.

Die innovative Kinematik des Pick-and-Place-Roboters kombiniert Linearbewegungen mit einem Schwenkarm und benötigt auf diese Weise wenig Platz. Der Schwenkarm besteht aus einem maßgeschneiderten thermoplastischen Composite-Werkstoff in Leichtbauweise, was zusätzlich die Energieeffizienz und Dynamik steigert.

smart production: Transparenz über die Fertigung

Die Bereiche smart service und smart production präsentiert Engel auf der Chinaplas mit mehreren Expert Corners. Im Expert Corner smart production steht das Thema MES (Manufacturing Execution System) im Mittelpunkt. Zugeschnitten auf die spezifischen Anforderungen der Spritzgießindustrie, erreicht die Engel Lösung eine besonders tiefe vertikale Datenintegration bis auf die Ebene einzelner Kavitäten. Das MES schafft Transparenz, um zum Beispiel die insgesamt zur Verfügung stehende Kapazität eines Maschinenparks optimal auszulasten oder um Produktivitätskennzahlen mit wirtschaftlichen Zielen zu korrelieren. Spannend wird es vor allem dann, wenn nicht nur die Fertigungszellen eines einzelnen Standorts, sondern eines weltweiten Fertigungsverbunds vernetzt sind. Von der Firmenzentrale aus können dann auch die Prozesse an anderen Standorten eingesehen und selbst über viele Kilometer entfernte Kollegen unterstützt werden. Das MES ist modular aufgebaut. Damit lässt sich die Lösung exakt an die individuellen Anforderungen des Verarbeiters anpassen und kann nach Bedarf flexibel mitwachsen. Für die Verarbeiter in Asien ist zum Beispiel das neue Modul Energy besonders interessant. Es verteilt die vorgegebenen Strommengen auf die einzelnen Abnehmer und kann damit Leistungsspitzen verhindern. „Es zeichnet sich ab, dass hier in China immer mehr Verarbeiter zur weiteren Optimierung ihrer Prozesse auf ein MES setzen“, sagt Willmeroth.

smart service: Zustandsbasierte, prädiktive Instandhaltung

Ein besonders großes Effizienzpotenzial sieht Gero Willmeroth im Bereich smart service. „Fernwartung und Online-Support helfen, Zeit zu sparen und die Verfügbarkeit der Maschinen und Fertigungszellen zu erhöhen“, so Willmeroth. „Gerade in der Automobilindustrie steigt der Wettbewerbsdruck weiter an. Kosteneffizienz und Verfügbarkeit rücken bei den Verarbeitern noch stärker in den Fokus.“

Zu einer hohen Verfügbarkeit trägt darüber hinaus eine neue smart service Lösung für die zustandsbasierte, prädiktive Instandhaltung bei. e-connect.monitor macht es möglich, den Zustand von prozesskritischen Maschinenkomponenten, zum Beispiel der Plastifizierschnecken, im laufenden Betrieb zu analysieren und eine zuverlässige Ausfallprognose zu erstellen. Auf diese Weise lässt sich die Lebensdauer von kritischen Maschinenkomponenten voll ausschöpfen, ohne ungeplante Anlagenstillstände zu riskieren.

Engel auf der Chinaplas 2017: Halle 4.1, Stand J41