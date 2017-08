Schnelles Internet aus der Steckdose

devolo Home Control: Neue Funktionen für noch mehr Komfort im Smart Home

Mit devolo Home Control hat die Aachener Firma neue Maßstäbe im Smart Home-Bereich gesetzt und zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten. Auf der IFA 2017 präsentiert devolo die nächsten großen Software-Updates. Zum Beispiel den neuen smarten Assistenten zur einfachen Einrichtung von Home Control und die neue Geofencing-Funktion der Home Control-App für noch mehr Komfort und Sicherheit. devolo zeigt, wie mit Home Control das Zuhause im Handumdrehen sowohl sicherer als auch komfortabler wird und effizientes Energiesparen mit smarter Technologie gelingt.

Das beste Whole Home WiFi-Kit: dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit

WLAN im ganzen Haus – so schnell und so einfach wie nie zuvor: Mit dem dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit präsentiert devolo auf der IFA ein neues Powerline-Kit für das beste Whole Home WiFi. Das neue Kit besteht aus insgesamt drei Powerline-Adaptern: Einer Base, die an den Router angeschlossen wird, und zwei dLAN 1200+ WiFi ac Adaptern, die das ganze Zuhause perfekt mit schnellem WLAN versorgen – vom Keller bis zum Dachboden. Das Besondere bei WLAN-Powerline-Adaptern von devolo: Die integrierte WiFi Move Technology erstellt in den eigenen vier Wänden ein einziges großes WLAN-Netz, damit sich alle Geräte immer mit dem stärksten WLAN-Hotspot automatisch verbinden. So können sich Nutzer mit Tablet, Smartphone und anderen mobilen WLAN-Geräten frei im ganzen Haus bewegen und überall die perfekte Internetverbindung für noch mehr Multimedia-Spaß genießen.

Aller guten Dinge sind drei: Der neue dLAN 1200 triple+

Mit dem dLAN 1200 triple+ erfüllt devolo zur IFA 2017 einen oft geäußerten Kundenwunsch: Ein dreifach-Powerline-Adapter mit der schnellsten, reichweitenstärksten und zuverlässigsten dLAN Technologie. devolo gönnt dem dLAN 1200 triple+ insgesamt drei Gigabit-Ports. So können jetzt noch mehr netzwerkfähige Geräte im Home-Office oder in der Multimedia-Ecke ganz einfach per LAN-Kabel mit einer schnellen Netzwerkanbindung versorgt werden – und das ganz ohne Bohren oder lästiges Kabelverlegen. Einfach die Powerline-Adapter in eine freie Wandsteckdose einstecken und schnelles Internet an jeder Steckdose per Gigabit-Port genießen.

Die neue Gigabit-Generation ist am Start

Die neuen Modelle der dLAN 1000er-Serie setzen Standards in ihrer Klasse: Zuverlässig, flexibel und mit Gigabit-Speed über die Stromleitung. Dank der einzigartigen devolo range+ Technology bietet die neue dLAN 1000er-Serie mehr Reichweite und Leistung für einen blitzschnellen Internetzugangspunkt an jeder Steckdose – und das zu einem attraktiven Preis. Alle Adapter sind bereits vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit: Einfach einstecken, Pairing-Knopf drücken und loslegen!

Alles unter Kontrolle mit der neuen devolo App für das beste Heimnetzwerk

Mit einer weiteren Neuheit macht die devolo AG alle Powerline-Adapter noch besser, komfortabler und vor allem leichter einzurichten. Auf der IFA 2017 können Besucher einen ersten Blick auf die kommende devolo App werfen. Modernes Design, schnelle Bedienung und viele weitere Verbesserungen in der Nutzerführung machen die Einrichtung eines starken Heimnetzwerks mit der devolo App künftig noch einfacher. Die kostenlose devolo App zur Einrichtung und Konfiguration des Heimnetzwerkes erscheint Anfang 2018.

devolo auf der IFA 2017: Standnummer 129, Halle 6.2