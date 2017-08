Schneller Internetzugang im ganzen Haus

Das neueste Mitglied der dLAN 1200er-Familie stellt gleich drei Gigabit Ethernet-Ports an jeder Steckdose zur Verfügung. So kann die komplette Multimedia-Ecke oder ein ganzes Home-Office komfortabel mit schnellem Internet versorgt werden. Für die Einrichtung ist dabei kein IT-Fachwissen notwendig: Die Adapter werden per kurzem Knopfdruck gepaart und verbinden sich dann automatisch. So ist das Powerline-Netzwerk zudem vor fremden Zugriffen geschützt.

Mehr Reichweite und Stabilität dank devolo range+ Technology

Der dLAN 1200 triple+ ist nicht nur Gigabit-schnell, er überzeugt auch auf der Langstrecke: Dank der devolo range+ Technology nutzt er zur Datenübertragung alle drei Adern des Stromkabels. So erreicht er eine deutlich höhere Geschwindigkeit, Laufstabilität und Reichweite (bis zu 400 Metern) im Vergleich zu herkömmlichen Powerline-Adaptern. Der dLAN 1200 triple+ eignet sich hervorragend auch für fordernde Einsatzumgebungen – beispielsweise Altbauten.

Komfortabel, effizient und sicher: Integrierte Steckdose mit Netzfilter

Der dLAN 1200 triple+ verfügt über eine integrierte Steckdose, so dass kein Stromanschluss verloren geht. Damit der Adapter seine maximale Leistung entfalten kann, sollten alle elektrischen Verbraucher in einer Mehrfachsteckdose zusammengefasst werden. Diese wird dann in den dLAN 1200 triple+ gesteckt, damit der integrierte Netzfilter eventuelle Störsignale entfernen kann. Selbstverständlich ist die integrierte Steckdose mit einer zuverlässigen Kindersicherung ausgestattet.

dLAN Powerline: Blitzschnelles Internet in jedem Raum

Die deutsche devolo AG entwickelt seit 15 Jahren dLAN Powerline-Adapter und ist in diesem Bereich europäischer Markt- und Technologieführer. Das Prinzip ist dabei ebenso einfach wie magisch: Powerline nutzt die vorhandene Stromleitung als Datenkabel. Alles, was dazu nötig ist, sind zwei dLAN Powerline-Adapter. Der erste wird mit dem Router verbunden und in eine nahe Steckdose gesteckt. Fertig. Ab sofort kann an jeder anderen Steckdose im gleichen Stromkreis ein weiterer Powerline-Adapter platziert werden, der dort einen stabilen Internet- und Netzwerkanschluss zur Verfügung stellt. Mit Powerline-Adaptern von devolo können so auch selbst schwer erreichbare Räume und Etagen mit Gigabit-Internet versorgt werden: The magic of a perfect connection!