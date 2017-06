Leckagesicherheit

15.06.2017 17:28

Schneidringe für maximale Belastungen

In Kombination mit dem VOSSRing-Vormontagestutzen erfüllt der VOSSRingM höchste Anforderungen an Montage- und Leckagesicherheit. Das bestätigt eine Reihe von Zertifizierungen wie die jetzt erfolgte Zulassung für Gasanwendungen. Zuvor hat der Schneidring bereits von allen großen internationalen Klassifikationsgesellschaften Zertifikate für den Bereich Marine und Offshore erhalten. Damit reiht er sich nahtlos in das Gesamtprogramm an Verschraubungen des Fluidspezialisten ein: Dieses ist zu einem Großteil sowohl für den Bereich Marine und Offshore als auch für Gasanwendungen zugelassen. Eine Besonderheit ist eine Zertifizierung der 24° Dichtkegelverschraubungen (DKO) für den Gasbereich.