Schaeffler rüstet sich mit Übernahme für Elektromobilität

Der deutsche Autozulieferer Schaeffler kauft 51 Prozent des Elektromotoren-Herstellers Starnberger Firma Compact Dynamics. Schaeffler will dabei künftig die Elektromotoren der Tochter des Nürnberger Unternehmens Semikron International in Großserie herstellen. Es ist der erste Zukauf von Schaeffler seit der umstrittenen Übernahme des Reifenherstellers und Zulieferers Continental 2008. Gleichzeitig habe Schaeffler mit Semikron eine Kooperation bei der Entwicklung und Fertigung von elektrischen Motorsteuerelementen vereinbart.

Die Mehrheitsbeteiligung an dem Elektromotorenhersteller ist Teil der jüngst vorgestellten Strategie "Mobilität für Morgen". Mit ihr will der Autozulieferer nach Angaben von Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld frühzeitig die Weichen in Richtung E-Mobilität stellen. Er erwartet ab 2020 sinkende Produktionszahlen von Autos mit Verbrennungsmotoren. Damit wird auch die Nachfrage nach entsprechenden Motor- und Getriebekomponenten zurückgehen. (apa/dpa)