Schädlingsbekämpfer nutzt Qlik als Teil seiner neuen IoT-Strategie

Qlik tritt ebenso wie bereits Google und die PA Consulting Group an, um Rentokil dabei zu unterstützen, Kunden vorausschauend zu Schädlingsbefall zu beraten und ihnen vernetzte Lösungen zu bieten. Die Cloud-basierte Qlik Sense-Plattform dient der Visualisierung von Daten aus neuen Rentokil-Produkten, die auf das Internet of Things (IoT) setzen – also digital vernetzt sind und verbundene Geräte dazu nutzen, proaktiv und weitsichtig gegen drohenden Schädlingsbefall vorzugehen. Analysiert werden im digitalen Risikomanagement zum Beispiel Wetterdaten, die in Bezug gesetzt werden zu Bewegungsmustern von Nagetieren oder Insektenschwärmen.

Bislang werden bereits über 20.000 digitale Rentokil-Geräte eingesetzt, allein um Nager in Schach zu halten. Die IoT-Geräte kommen in Deutschland sowie in elf weiteren Ländern auf der ganzen Welt zum Einsatz und haben bereits mehr als drei Millionen Daten generiert. Sobald ein Nagetier gefangen wird, alarmieren die IoT-fähigen Geräte umgehend einen technischen Mitarbeiter und informieren auch den Kunden über das myRentokil-Onlineportal bezüglich des aktuellen Standes.

Paul Donegan, IT-Director bei Rentokil Initial, erläutert: „Die Plattform von Qlik ermöglicht es Rentokil, bei der Datenauswertung einen Detaillierungsgrad zu erreichen, um aus den Daten noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen und – das ist entscheidend – die Mitarbeiter vor Ort mit den neuesten Informationen und Echtzeit-Trends für ihre Tätigkeit zu versorgen. Das steigert die Produktivität. Die Qualität der Datenvisualisierung wird künftig von entscheidender Bedeutung sein, da unser Unternehmen die Digitalisierung und damit die Ausweitung seiner IoT-Dienstleistungen fortsetzt. So wird die Zukunft der Schädlingsbekämpfung eingeleitet."

Robert Schmitz, General Manager Central & Eastern Europe bei Qlik, betont: „Rentokils innovative IoT-Anwendung zur Einführung einer neuen Generation von Dienstleistungen spiegelt die Möglichkeiten einer vernetzten Welt wider. Der Schlüssel zur Verwirklichung dieses Potenzials ist die Fähigkeit, die stets steigenden Datenmengen, die IoT-Geräte erzeugen, zu durchdringen und wirklich zu verstehen. Die so gewonnenen Einsichten sind ein wertvolles Gut für Mitarbeiter und Kunden, die diese Informationen brauchen. Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Rentokil und helfen dem Unternehmen, mehr Wert aus seinen Daten zu schöpfen – sowie die ganze Geschichte hinter ihnen zu erkennen."