Robuste Computer mit Bumper-to-Bumper-Garantie

ür seine vollrobusten Tablets und Laptops leistet Getac mit der neuen Bumper-to-Bumper - Garantie kostengünstigen und effizienten Support durch eine hochwertige Reparatur bei Produktdefekten. Im unternehmenseigenen Servicecenter stellen qualifizierte Techniker unter der ausschließlichen Verwendung zugelassener Originalteile eine konsistente Qualität der angebotenen Leistungen sicher. Darüber hinaus decken die Garantiepakete mit Laufzeiten von 3 oder 5 Jahren auch Unfallschäden ab. So können Anwender bei unvorhergesehenen Ereignissen sicher sein, dass ihre Geräte ohne zusätzliche Kosten oder längere Ausfallzeiten wiederhergestellt werden. Ist ein Gerät nicht mehr reparaturfähig, wird es von Getac durch ein Austauschgerät mit gleicher oder besserer Spezifikation ersetzt.

Serviceanfragen reichen Kunden online über das Getac Servicesystem (GSS) ein. Anschließend wird das defekte Gerät im Rahmen des zuverlässigen Pack- & Collect-Logistikservice direkt am nächsten Tag abgeholt, vom Kurier in ein speziell entwickeltes Schutzgehäuse verpackt und zu einem der Getac Servicecenter transportiert. Nach einer umfassenden Diagnose erfolgen die Reparatur mit anschließendem Belastungstest sowie eine gründliche Reinigung, bevor das Gerät an die erforderliche Anschrift zurückgesandt wird. „Bei der Anfrage erfassen wir die gewünschte Abhol- und Lieferadresse sowie eine Mobilfunknummer, um unsere Kunden per SMS zu benachrichtigen", ergänzt Anthony Lockyer, European Service Manger bei Getac. „Es ist unser Ziel, alle Geräte nach der ersten Anfrage im GSS-System schnellstens zu retournieren. Dementsprechend können sich Anwender darauf verlassen, dass ihnen ihr repariertes Gerät nach kurzer Zeit wieder zur Verfügung steht."

Die neue Bumper-to-Bumper - Garantie gilt für sämtliche von Getac angebotenen vollrobusten Neugeräte. Bestandskunden bietet das Unternehmen zudem die Möglichkeit, ihre bisherige Standardgarantie mittels eines Upgrades zu erweitern, so dass der Leistungsumfang in Abhängigkeit vom Kaufdatum nur geringfügig abweicht. „Besitzer einer im Jahr 2016 erworbenen Einheit können mit einem Preisnachlass von 50 Prozent auf die neue Bumper-to-Bumper - Garantie einschließlich Unfallschutz umsteigen", betont Anthony Lockyer. „Darüber hinaus profitieren sie von einer zusätzlichen zweimonatigen Garantieverlängerung sowie dem Zugriff auf unser Online Service System." Kunden, die ihre vollrobusten Geräte nach dem 1. Januar 2017 gekauft haben, werden automatisch umgestellt - ebenfalls mit einer zusätzlichen zweimonatigen Garantieverlängerung und Zugriff auf das Online Service System. Um in vollem Umfang von den Vorteilen zu profitieren, können Anwender ihre Geräte in beiden Fällen registrieren.

„Für unsere Anwender ist es unbedingt erforderlich, Geräteausfallzeiten während des Einsatzes möglichst gering zu halten", so Anthony Lockyer. „Unsere neue Bumper-to-Bumper - Garantie ist ein weiterer Weg für Getac, seine Kunden bestmöglich zu unterstützen. Sollte sich ein Unfall ereignen, können sie ihr vollrobustes Gerät an eines der Servicecenter geben. Dort wird es repariert, getestet und zurück versendet."