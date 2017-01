Prüfstandsbau für höchste Ansprüche

Hainzl entwickelt und fertigt für den führenden Mobilhydraulikhersteller Danfoss Power Solution Aps unter anderem auch Prüfstände für Proportionalventile. Die Anforderungsprofile an das Prüfsystem wurden in enger Kundenzusammenarbeit erstellt. Die von Hainzl gelieferten Proportionalventil-Prüfstände werden von Danfoss Power Solution Aps in 5 Werken auf vier Kontinenten betrieben. Die Prüfstände werden für eine automatisierte „In-Line“ Prüfung während der Produktion sowie für eine automatisierte „End-of-Line“ Prüfung nach erfolgter Montage verwendet. Dabei werden jeweils 100 % der produzierten Ventile einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen. Die Prüflinge zeichnen sich durch eine sehr hohe und stetig steigende Typenvarianz aus.

Die hohe Typenvarianz stellt eine besondere Herausforderung für eine automatisierte Prüfung dar. Die Prüflinge unterscheiden sich sowohl durch Form und Größe als auch durch unterschiedliche elektrische und hydraulische Schnittstellen. Darüber hinaus haben sie außerdem unterschiedliche Funktonalitäten und variable Prüfparameter. Durch die auftragsbezogene Produktion wird häufig in sehr kleinen Losgrößen von oft nur einem Stück einer Type geprüft. Besonders wichtig ist daher die Verringerung bzw. Vermeidung von Rüsttätigkeiten. So können Kosten und mögliche Fehler vermieden und selbst bei Losgröße 1 effizient geprüft werden.

Eine zusätzliche Maßnahme zur Fehlervermeidung sowie eine Entlastung für das Bedienpersonal wird mittels konsequenter Umsetzung des Poka Yoke Systems erreicht. Durch technische Vorkehrungen, zum Teil auch in Kombination mit elektronischer Überwachung von Prüfelementen durch die Automatisierung können Bedienungsfehler weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die von Hainzl gelieferten Proportionalventil-Prüfstände sind weitestgehend automatisiert. Das Bedienpersonal wird mittels visualisierter Menu-Führung geleitet. Die Identifikation des Prüflings erfolgt mittels Barcode Scanner. Der Prüfstand kommuniziert mit der Kundendatenbank. Die Prüfparameter werden aus der Datenbank gelesen. Alle Prüfergebnisse werden in die Datenbank gespeichert. Der Prüfling wird mittels einer automatisierten Vorrichtung gespannt um die Anschlussverbindungen herzustellen. Danach erfolgt der automatisierte Prüfablauf bis zur Entleerung des Prüflings nach der Prüfung. Die Aufgabe für das Bedienpersonal beschränkt sich auf wenige Tätigkeiten wie den Barcode scannen, Prüfling zuführen und Prüfling starten. Die Entscheidung ob der Prüfling die Prüfung bestanden hat trifft der Prüfstand autonom.

Die Industrie 4.0 Szenarien wie hoher Vernetzungsgrad, visualisierte Assistenz, in Echtzeit verfügbare Anlagenparameter sowie dezentrale Entscheidungs- und Diagnosefähigkeit zeichnen den Prüfstand aus.

Durch den entsprechend hohen Automatisierungsgrad und die modulare Ausführung gelingt es die umfangreiche Typenvarianz bei kurzen Durchlaufzeiten wirtschaftlich und zuverlässig zu prüfen. So ist sichergestellt dass die hohen Qualitätsanforderungen des Kunden erfüllt werden.

Alle Prüfstände werden im Hause Hainzl gemäß den Kundenanforderungen entwickelt. Dies umfasst im Wesentlichen die technischen Disziplinen Hydraulik, Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Steuerungstechnik inklusive Software, Visualisierung, Datenerfassung und Analyse. Auch die Produktion inklusive Funktionsprüfung erfolgt in den eigenen Fertigungsstätten von Hainzl. Darüber hinaus bietet Hainzl auch Online- und Onsite Service für die gelieferten Prüfsysteme über den gesamten Lebenszyklus an. Jeder Prüfstand wird mittels Fernwartung für raschen Online Support ausgeführt. Für weltweites On-site Service stehen erfahrene Servicetechniker zur Verfügung.