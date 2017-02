Präzise und extrem laufruhige Kugelumlaufführung

Bei Kugelumlaufführungen zählen die Einlaufzonen – also der Bereich, in dem die Wälzkörper bis zur vollständigen Belastung in den Tragkörper laufen – zu den entscheidenden lebensdauerbegrenzenden Bereichen. Sie sorgen dafür, dass die Belastung des Wälzkörpers nicht schlagartig, sondern sanft erfolgt. Der INA-Lineartechnik ist es nun gelungen, durch eine verbesserte Gestaltung der Einlaufzonen an den Tragkörpern der Führungswagen die Tragzahlen der sechsreihigen Kugelumlaufführungen KUSE je nach Baugröße und Bauform um bis zu 44% zu erhöhen. Die Lebensdauer verlängert sich im Vergleich zur herkömmlichen Ausführung damit um etwa das Dreifache. Aufgrund der signifikanten Performance-Steigerung erhält die überarbeitete KUSE-Baureihe das Schaeffler X-life-Premiumsiegel.

Bis zu 83% geringere Pulsationsamplitude

Die sechsreihigen Kugelumlaufführungen der KUSE X-life-Baureihe weisen eine hohe Steifigkeit und eine sehr geringe Pulsationsamplitude auf und können nun auch in Anwendungen eingesetzt werden, die nur geringste Vibrationen dulden und höchste Genauigkeit erfordern, wie z.B. in Messmaschinen. Der Umlauf der Wälzkörper bedingt grundsätzlich, dass sich in der Lastzone des Laufwagens nie eine konstante Anzahl an volltragenden Wälzkörpern befindet. Je nach effektiver Anzahl von Wälzkörpern in der Lastzone federt der Führungswagen entlang des Hubes mal mehr und mal weniger ein. Es entsteht eine geringe, pulsierende Ausgleichsbewegung in Lastrichtung des Führungswagens. Diese Bewegung wird Hubpulsation genannt. Bezogen auf eine einzelne Kugel sind Pulsationsamplituden von bis zu 1 µm (Peak to Peak) keine Seltenheit. Bei der neuen Generation der KUSE X-life-Führungen wurde die Kontur der Einlaufzone so optimiert, dass die Hubpulsation vor allem bei höheren Lasten extrem reduziert wird. So liegt bei einer Last von 1,35 t die Pulsationsamplitude nun unter 0,1 µm. Dies entspricht einer Reduzierung um 83%.

KUSE X-life: Höchste Steifigkeit und Tragfähigkeit auf Kugelbasis

Die KUSE X-life-Kugelumlaufeinheiten zählen am Markt zu den steifsten und tragfähigsten Profilschienenführungen auf Kugelbasis. Sechs anstatt der üblichen vier Kugelreihen nehmen die Lasten auf: Kräfte in Druckrichtung werden von vier Kugelreihen mit einem Druckwinkel von 45° aufgenommen. Zwei Kugelreihen nehmen Zugkräfte auf. Um deren Tragfähigkeit zu erhöhen, verfügen diese beiden Kugelreihen über einen steileren Druckwinkel von 60°. Seitliche Kräfte werden von drei Kugelreihen übertragen. Diese spezielle Anordnung der Kugelreihen in kombinierter X- und O-Anordnung mit Druckwinkeln von 45° und 60° prädestiniert die KUSE-X-life-Baureihe wie auch die Vorgängergeneration vor allem für kombinierte Belastungsrichtungen. Im Vergleich zu vierreihigen Kugelumlaufeinheiten lässt sich die kombinierte Steifigkeit um durchschnittlich 15% steigern. In Verbindung mit der sehr geringen Hubpulsation sind die sechsreihigen Kugelumlaufführungen KUSE X-life besonders für Hochpräzisionsanwendungen in der Elektronikfertigung, dem Formenbau, der Mikroskopie und in der Optik ausgezeichnet einsetzbar, aber auch in Anwendungen bei denen es auf hohe Tragfähigkeit und hohe Laufleistung ankommt.