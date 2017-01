Automobilindustrie

27.01.2017 10:05

Porsche will nicht zum „reinen Hardware-Lieferanten“ verkommen

Mit Porsche verbindet man Fahrvergnügen und Motorenkraft, doch auch an dem Sportwagenbauer geht die digitale Transformation nicht vorbei. Deshalb will Porsche massiv in die Entwicklung digitaler Dienste investieren.