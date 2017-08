Philips ArenaVision LED-Flutlicht für Arena Nürnberg

Davon profitieren nicht nur die Sportler und Zuschauer in der Sporthalle, sondern auch die Fans vor den Fernsehgeräten. „Die Anforderungen der Sender an die Beleuchtung für TV-Übertragungen sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen“, benennt Jürgen Fottner, Geschäftsführer der Arena Nürnberg Betriebs GmbH, einen der Gründe für die Umstellung auf die neue Technik. Hallenbetreiber müssen Licht bereitstellen, das in Bezug auf Farbwiedergabe, Einheitlichkeit der Farbtemperatur und Gleichmäßigkeit der Beleuchtung höchsten Standards entspricht, um Effekte wie Ultra High Definition und flackerfreie Superzeitlupen zu ermöglichen. Gerade in temporeichen Sportarten wie Eishockey oder Handball spielen diese technischen Errungenschaften eine wichtige Rolle, damit die Zuschauer das Geschehen intensiver verfolgen und an jeder kleinsten Emotion der Spieler auf dem Platz teilhaben können.

Sport und Entertainment

Das neue Flutlicht eröffnet außerdem neue Möglichkeiten, die weit über die bloße Beleuchtung eines Sportereignisses hinausgehen. „Es ist uns auch wichtig, den Zuschauern den Be-such in unserer Arena zum Erlebnis zu machen“, sagt Jürgen Fottner. Die Arena Vision LED-Leuchten lassen sich bequem mit anderen Beleuchtungssystemen vernetzen und in die Eventbeleuchtung integrieren. Lightshows vor und nach dem Spiel, die individuell auf das jeweils antretende Team zugeschnitten sind und auch die Zuschauerränge einbeziehen, sind problemlos programmierbar. Anders als herkömmliche Flutlichtlösungen lässt sich die LED-Beleuch-tung verzögerungsfrei an- und ausschalten und das Lichtniveau stufenlos regeln, was der Nutzung als Entertainment-Element weitere Türen öffnet.

Gerade für eine Multifunktionsarena wie die Arena Nürnberg Versicherung mit über 100 Veranstaltungen im Jahr, darunter hochkarätige Konzerte und Shows, ist eine so vielseitige Beleuchtungslösung Gold wert und setzt neue Maßstäbe. „Das ist ein Meilenstein im Bereich der Indoor-Arenen“, sagt Robin Johnston, Key Account Manager Arena Solutions bei Philips Lighting. „Die Besucher erwartet mit Saisonbeginn etwas wirklich Neues, denn die 80 installierten Flutlichtscheinwerfer Philips ArenaVision LED gen2 der Spielfeldbeleuchtung und 44 Clearflood LED Strahler der Tribünenbeleuchtung werden vor, während und nach dem Spiel für perfekte Sehbedingungen und spektakuläre Lichtinszenierungen sorgen.“

Fit für die Zukunft

Mehr als nur ein erfreulicher Nebeneffekt ist die wirtschaftliche Seite der Umrüstung. „Eine Erweiterung der bisherigen Anlage erschien aus energetischen Gründen nicht sinnvoll“, nennt Jürgen Fottner einen weiteren Grund, der für den Umstieg auf energieeffiziente und langlebige LED-Technologie sprach. Bei einer erwarteten Lebensdauer der Flutlichtanlage von 50.000 Stunden und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rund 2.500 Stunden im Jahr ist die Nürnberger Arena auf Jahre hinaus bestens ausgestattet. Und die Anlage ist zukunftssicher: Sollten die Anforderungen an die Hallenbeleuchtung in Zukunft weiter steigen, lässt sie sich einfach aufrüsten und an die neuen Erfordernisse anpassen.

Mehrwert durch Vernetzung

„Unser modernes ArenaVison LED-Flutlichtsystem“, so Marcel Gramann, Leiter Professionell Lighting, „bietet zudem weitere Vorzüge für Stadien- und Sporthallenbetreiber. Nicht nur die Spielfeld- und Entertainmentbeleuchtung kann miteinander vernetzt werden, sondern auch das Licht in vielen anderen Bereichen, wie der Gastronomie, den Logen und Einzelhandelsgeschäften sowie der Infrastruktur rund um die Wettkampfstätten. Das schafft die Basis für eine multifunktionale Nutzung, durch die sich neben dem Ticketverkauf ganzjährige Einnahmen generieren lassen. Besuchern eröffnet sich eine neue, attraktive Erlebniswelt mit Unterhaltungscharakter, in der man gerne länger verweilt und in die sie gerne zurückkehren.“

Mit Philips Lighting hat die Arena Nürnberg Versicherung einen Partner an ihrer Seite, der über das größte Know-how in der Beleuchtung von Sportstätten verfügt. Die Erfahrung in diesem Bereich reicht mehr als 60 Jahre zurück und umfasst sämtliche Bereiche in Stadien und Sporthallen vom Spielfeld über die Tribünen und Aufenthaltsbereiche bis zu den Fassaden. Heute sind über 65 Prozent der bedeutenden Sportstätten und 55 Prozent der Fußballstadien mit Lichttechnologie von Philips ausgestattet.