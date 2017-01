Beteiligung

05.01.2017 15:15

Palfinger beteiligt sich an Unternehmen in Dubai

Der Kranhersteller Palfinger beteiligt sich mit 20 Prozent an einer Firma in Dubai, die Anlagen für die Fassadenreinigung und -wartung herstellt. Zugleich erwirbt Palfinger eine Option auf weitere 29 Prozent an der Sky Steel Systems LLC in Dubai.