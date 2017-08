OKI präsentiert smarte A3 Farb-Multifunktionssysteme

Die neue ES94x6-Serie umfasst die beiden Modelle ES9466 MFP (Druckgeschwindigkeit: 35 Seiten pro Minute) und ES9476 MFP (Druckgeschwindigkeit: 50 Seiten pro Minute). Die Drucker verfügen über ein elegantes, schwarzes Hochglanz-Bedienfeld. Das integrierte 9-Zoll große Touchscreen ist wie bei einem Tablet ganz einfach per Antippen, Zusammen- bzw. Auseinanderziehen und Wischen per Fingerzeig bedienbar. Darüber hinaus lässt sich das Bedienfeld mit eigenen Icons oder Firmenlogos individuell anpassen. Beide Modelle sind auf hohe Druckvolumen ausgelegt und mit besonders langlebigen Verbrauchsmaterialen versehen. Damit unterstützen die MFPs die Unternehmen dabei, ihre Kosten zu senken.

Leistungsstarke Sicherheits-Funktionen sorgen dafür, dass mehrere ES94x6 MFPs Informationen wie Benutzer-, Rollendaten oder Adressbücher innerhalb des Netzwerks sicher austauschen können. Ebenso verfügen sie über eine optionale Mehrstationen-Druckfunktion, die Pull-Printing direkt vom Arbeitsplatz aus und ohne zusätzlichen Server ermöglicht. Eine optional integrierte optische Zeichenerkennung (OCR-Funktion) sorgt dafür, dass Benutzer Dokumente digital erfassen können. Dank des optionalen Card Readers sind die MFPs optimal für den Einsatz von Managed-Print-Services geeignet.

"Mit der Einführung der ES94x6 MFP-Serie hat OKI sein Portfolio von A4-Arbeitsplatzdruckern bis zu großen A3-Arbeitsstationen komplettiert und bietet jetzt die optimale Drucklösung für Unternehmen jeder Größe sowie für alle Anforderungen an das Dokumenten-Management", so Heiko Thomsen, Senior Manager Product Marketing bei OKI. "Die ES94x6 MFP-Serie verfügt über eine außergewöhnlich hohe 1.200x1.200 dpi Druckqualität und - ähnlich wie unsere MC700/MB700 und MC800-Serien - über zahlreiche Funktionen zur Papierverarbeitung. Dazu zählen der interne Finisher, Sattelstich- sowie Broschürenfinisher", so Thomsen weiter.