Paketlogistik

04.09.2017 17:28

Österreichische Post kauft Firmenanteile in Tschechien zu

Die Österreichische Post kauft gerade ein paar kleinere Beteiligungen zu - darunter in Wien und in Tschechien an einem Paketdienstleister. Aktuell ist der Logistiker in zwölf Ländern aktiv.