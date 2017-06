Standort Österreich

14.06.2017 13:29

Österreich: Zubetonierung fruchtbarer Böden erreicht bedrohliche Dimensionen

In Österreich wird im Schnitt eine Fläche von 30 Fußballfeldern verbaut - an jedem einzelnen Tag. Und das, obwohl die Alpenrepublik eines der dichtesten Straßennetze der Welt hat - im Verhältnis zur Einwohnerzahl doppelt so dicht wie Deutschland. Gleichzeitig gibt es immer mehr Industriebrachen. Die unbenutzten zubetonierten Flächen entsprechen heute der Fläche von Wien.