Neueste Stahllösungen für Elektrofahrzeuge

Im Mittelpunkt stehen dabei Stahllösungen für Elektrofahrzeuge, mit denen die europäischen Hersteller bei der Entwicklung von neuen E-Fahrzeugen unterstützt werden sollen. Am Stand A31 in Halle 3.1 werden dazu die aktuellsten Struktur-, Batterie- und Elektrostähle für Elektrofahrzeuge von Tata Steel präsentiert.

Darüber hinaus beteiligt sich Tata Steel am New Mobility World Forum. Patrick Kelder, Marketing Strategy Manager Non-Oriented Electrical Steel bei Tata Steel, ist einer der Redner beim Panel Advanced Materials: „Wie Smart und Advanced Materials die Entwicklung von autonomem Fahren, Elektromobilität und Fahrzeugdesign verbessern“. Er wird die neuesten Erkenntnisse des Stahlherstellers über die Bedeutung von Elektrostählen für die Zukunft der Automobilindustrie vorstellen und auf die Wachstumsfelder für Stahl innerhalb einer Industrie eingehen, die sich auf alternative Antriebsstrangtechnologien verlagert. Der Vortrag findet am 14. September um 13:00 Uhr auf der Bühne des New Mobility World Forums statt.