Rückrufe

06.02.2017 09:51

Neuer Rückruf bei BMW wegen Takata-Airbags

Nach einer Anordnung von US-Behörden muss BMW in den USA 230.000 Autos in Werkstätten zurück rufen - und zwar zum zweiten Mal. Grund sind mögliche Probleme mit Airbags des japanischen Herstellers Takata. Unfälle habe es deswegen bisher nicht gegeben, so BMW.