Neue Netzgeräte LOGO!Power bis 100 Watt in besonders schmaler Bauform

Die kompakten Geräte verfügen über eine um 18 Millimeter verringerte Baubreite und lassen sich flexibel montieren, beispielsweise auf der Hutschiene in Installationsverteilern oder über Direktmontage an der Wand oder Decke. Zudem können Anwender die Geräte ohne Abstand zu anderen Geräten aneinandergereiht montieren, beispielsweise an Logikmodulen Logo! zu deren Versorgung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent im gesamten Lastbereich und einer Verlustleistung von weniger als 0,3 Watt (W) im Leerlauf sind die Netzgeräte sowohl im Standby als auch im laufenden Betrieb besonders energieeffizient.

Neuen Komfort bei der Inbetriebnahme und beim Service bietet der integrierte Strommonitor. Über einen Messpunkt wird der aktuelle Ausgangsstrom als Spannungswert ausgegeben. Die einfache Messung über ein Voltmeter erspart dem Anwender das Auftrennen der Leitung der sonst üblichen Strommessung und die Anlage wird unterbrechungsfrei weiter mit Gleichspannung versorgt. Anwender profitieren zudem von einem nach unten erweiterten Betriebstemperaturbereich von -25° bis +70° Celsius und der weltweiten Einsetzbarkeit durch zahlreiche Zertifizierungen.

Die innovierte Logo!Power-Reihe ist mit Gehäusebreiten von 18 bis 72 Millimeter der kompakte Nachfolger der vorherigen 3. Generation. Die neuen Varianten mit 24 V/0,6 A und 12 V/0,9 A erweitern das Portfolio für sehr kleine Leistungen und sind nur eine 18-mm-Teileinheit breit. Die insgesamt elf Geräte mit fünf, zwölf, 15 und 24 Volt (V) geregelter und einstellbarer Ausgangsspannung liefern Leistungen bis zu 100 W. Durch den Weitbereichseingang lassen sich die Netzgeräte ohne Umschaltung an allen 1-phasigen Versorgungsnetzen mit AC 110 bis 240 V Nennspannung und sogar an Gleichspannungsnetzen mit DC 110 bis 300 V betreiben. Für kapazitive Lasten beim Hochlauf der Stromversorgung gibt es eine Leistungsreserve von 150 Prozent und das Konstantstrom-Verhalten ermöglicht Überlast während des Betriebs. Ein Diagnose-LED-Signal "DC O.K." gibt den Status des Netzgerätes an. Zu den Einsatzgebieten der Logo!Power gehören in der Industrieautomatisierung einfache Verpackungsmaschinen, Müllpressen, Transportbänder, Sortieranlagen, Zuführeinrichtungen und Sterilisatoren. Bei der Gebäudetechnik lassen sich die Netzgeräte bei Lichtsteuerungen wie Panik-, Zentral- und Zufallsschaltungen, Erweiterungen von Heizungssteuerungen sowie Tür-/Torsteuerungen und Zugangseinschränkungen einsetzen. Darüber hinaus finden sich Logo!Power Geräte auch in Pumpstationen, Sonderfahrzeugen, Saunen, Schwimmbädern und Fütterungsautomaten der Tierzucht.