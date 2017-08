Nach dem Tropensturm in Texas: Voestalpine gibt "vorsichtige Entwarnung"

Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 270 Kilometern pro Stunde ist der Tropensturm "Harvey" über den Süden von Texas gefegt. Genau in dieser Region liegt ein großer Standort der Voestalpine: die größte Direktreduktionsanlage der Welt in der Nähe der Ortschaft Corpus Christi.

Zu den Schäden gibt der Linzer Stahlkonzern jetzt auf Anfrage von INDUSTRIEMAGAZIN.at eine "vorsichtige Entwartung. Ein Kernteam sei gerade am Werksgelände, so das Unternehmen. Bei einer ersten Sichtkontrolle hätten die Experten bisher nur leichte Schäden an Gebäuden und Infrastruktur festgestellt, etwa an Zäunen und Lichtmasten. Aufgetretene Schäden, die nun Zug um Zug ermittelt werden, sind durch eine Versicherung entsprechend gedeckt. Hier eine Fotostrecke mit Bildern vom Standort in Texas kurz vor der Eröffnung >>

Die Direktreduktionsanlage selbst habe "aus heutiger Sicht" keine gröberen Schäden durch den Hurrikan genommen, heißt es bei der Voestalpine. Eine genaue technische Analyse soll "entsprechend der örtlichen Möglichkeiten" in den kommenden Tagen erfolgen. "Die Gefahr scheint vorerst gebannt zu sein, es besteht jedoch noch ein gewisses Restrisiko durch die Auswirkungen der weiter starken Regenfälle", heißt es von der Voestalpine.

Ein Hochfahren der Anlage wäre innerhalb eines Tages möglich. Falls es in den nächsten Tagen zu einer endgültigen Entwarnung kommt, will der Konzern die Anlage im Laufe dieser Woche wieder hochfahren und in den Normalbetrieb übergehen.

Anlage vergangene Woche "kontrolliert niedergefahren"

Vergangenen Donnerstag hat die Voestalpine die Anlage "kontrolliert niedergefahren". Alle 190 Mitarbeiter wurden von der Arbeit freigestellt und bereits am Donnerstag ausnahmslos das Werksgelände verlassen.

Die Region Corpus Christi ist laut Medienberichten stark in Mitleidenschaft gezogen und in Teilen richtiggehend verwüstet. Deshalb will die Voestalpine für Mitarbeiter, denen Schaden durch den Tropensturm entstanden ist, in Kürze einen "Soforthilfefonds" einrichten.

Sicherheitsmaßnahmen schon während der Errichtung

Der Konzern verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass beim Bau der riesigen Anlage auf Schäden durch Hurrikane geachtet wurde. Vergangene Woche haben Mitarbeiter vor Ort nach einem speziellen Vorbereitungsplan die Anlage für den Tropensturm umgestellt.

Vor möglichen Sturmfluten wird der Standort durch eine vorgelagerte Insel sowie einen u-förmigen Wellenbrecher vor dem werkseigenen Hafen geschützt. Zudem liegt die Anlage auf einer für Texas vergleichsweise erhöhten Stelle an der texanischen Golfküste. Diese Sicherheitsmaßnahmen hätten dafür gesorgt, dass die Schäden vergleichsweise gering ausgefallen seien, so die Voestalpine.

