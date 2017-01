Mobil und stationär

20.01.2017 20:03

Modulare Ultraschall-Laborprüfkonzepte

Im Prüflabor kommt es darauf an kleinste Fehler im Material zu detektieren und präzise zu verorten. Ein Beispiel dafür ist das Optimieren des Fertigungsprozesses in Verbindung mit der zerstörenden Prüfung. VOGT Ultrasonics bietet speziell für den Laborbetrieb nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland entwickelte und gefertigte PROline Ultraschallprüfgeräte und -systeme. Zum Laborprogramm gehören Laborprüfgeräte, mobile sowie stationäre Laborprüfsysteme.