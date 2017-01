Mit ABB Ability ins digitale Zeitalter

ABB Ability lässt Kunden an den Möglichkeiten des Internets der Dinge teilhaben. Neue digitale Services und Technologien von ABB helfen, vorhandene Techniken aufzuwerten und so die Produktivität durch weniger Ausfallzeiten, höhere Effizienz und bessere Erträge zu steigern. Dabei nutzt das Unternehmen die Vorteile, die sich aus dem schnell wachsenden Informations- und Datenstrom ableiten lassen.

Über Jahrzehnte hat ABB einen umfassenden Pool von Betriebsdaten aufgebaut und umfassende Erfahrungen in mehr als 20 Branchen gesammelt. Dieses fundierte Branchenwissen ermöglicht es, die wissenschaftlichen, technischen und geschäftlichen Gründe für Entscheidungen zu verstehen. Ihr Know-how lässt ABB in kundenorientierte Lösungen einfließen, die einen entscheidenden Beitrag leisten, aktuelle Herausforderungen effizient und effektiv zu bewältigen.



Lange Erfahrung in der Digitaltechnologie



ABB hat die Digitaltechnologie sehr frühzeitig zum Bestandteil ihrer DNA gemacht. Seit über 40 Jahren stattet das Unternehmen Geräte und Systeme mit Software und Schnittstellen aus, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Heute zählen Software oder digitale Komponenten bei 55 Prozent der verkauften Produkte zu den Kernbestandteilen.



ABB verfügt darüber hinaus über:

70 Millionen verbundene Geräte

70.000 digitale Steuerungssysteme

6.000 Softwarelösungen der Enterprise-Klasse.



Um Industriekunden beispielsweise aus den Bereichen Robotik, Schifffahrt und Häfen, Elektrofahrzeuge oder Erneuerbare Energien zu unterstützen und mit digitalen Lösungen Mehrwert zu schaffen, haben ABB und Microsoft eine strategische Partnerschaft geschlossen. So erhalten die Kunden von ABB nun Zugang zu einer der größten Cloud-Infrastrukturen auf dem Markt.