Transport

30.12.2016 10:16

Milliardeninvestition in Chinas Zugnetz

Das längste Schnellzugnetz der Welt soll weiter wachsen: 80 Prozent aller chinesischen Großstädte sollen in vier Jahren per Schnellzug erreichbar sein. Dafür investiert China 480 Milliarden Euro in das Schienennetz.