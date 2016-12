Matthias Resatz steigt zum Director Solutions bei Dimension Data Austria auf

Matthias Resatz ist bereits seit 2012 als Head of Presales Consulting und Leiter der Business Unit Network, Infrastructure und Security bei Dimension Data tätig. Davor sammelte er Erfahrung als Consultant im technischen und wirtschaftlichen Bereich. Seine weiteren beruflichen Stationen umfassen u.a. die Provider-Seite (Orange Business Services) und die Wirtschaftsprüfung (REP Wirtschaftsprüfungs-GmbH) und die Integration globaler IT Services bei CSC Austria. Matthias Resatz absolvierte die HTBLA für EDV und Betriebstechnik und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule Wien.