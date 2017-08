Luftfahrt

17.08.2017 13:47

Lufthansa will Niki offenbar ganz übernehmen

FlyNiki ist ein begehrtes Unternehmen: Lufthansa will die österreichische Fluggesellschaft komplett, so Medien. Eine Einigung könnte es schon in wenigen Tagen geben - weil die deutsche Konzernmutter der Austrian Airlines bestens vorbereitet sei, sagen Insider.