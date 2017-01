Lkw-Maut bringt Tschechien Rekorderlös

Der Anstieg der Mauterlöse sei vor allem auf das Wirtschaftswachstum in Tschechien sowie in den umliegenden Staaten zurückzuführen. Die Lkw-Maut wird in Tschechien seit 2007 für mehr als 1.400 Kilometer Autobahnen und Straßen eingehoben. Das tschechische Verkehrsministerium will auf der nächsten Regierungssitzung vorschlagen, die Lkw-Mautpflicht für weitere 900 Straßenkilometer einzuführen. (apa)