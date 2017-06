Kugelumlaufführung für hohe Traglasten

Maximale Präzision bei großer Tragfähigkeit: Mit der überarbeiteten Kugelumlaufführung – bestehend aus der Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20 und Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20 – bietet item ihren Kunden einen präzisen Leichtläufer für Transportaufgaben bis zu 1.850 N. Die Montage des Komplettsystems erfolgt schnell und einfach: Die 20 mm breite und bis zu 2.960 mm lange Schiene besitzt vorgebohrte Befestigungsöffnungen. Mithilfe des Montagesatzes wird diese auf das Standardprofil 8 aufgesetzt und verschraubt. Der Wagen lässt sich dann auf die Schiene schieben und das System ist sofort einsatzbereit. Je nach Bedarf und Platz kann die Schiene auch individuell auf die passende Länge zugeschnitten werden.

Die Kugelreihen der Kugelumlaufführung PS 4-20 stehen in Zweipunktkontakt, O-Anordnung und einem Druckwinkel von 45° auf den Laufbahnen. Dadurch bleibt die Reibung auch bei großer Trag- und Momentbelastung sehr gering. Das System entwickelt eine Beschleunigung von bis zu 150 m/s² und eine Geschwindigkeit von bis zu 5 m/s. Die neue Kugelumlaufführung ist kompatibel mit dem item MB Systembaukasten.

Neue PROFINET-Schnittstelle für item linear motion units

Die neue item PROFINET-Schnittstelle ermöglicht die einfache Anbindung der item linear motion units an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung. Das nachrüstbare Modul ist mit allen item-Steuerungen kompatibel und wird einfach in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingefügt. Mit der Anbindung der item linear motion units erhalten Anwender eine Lösung, mit der sie ihre Automationslösungen einfach planen, bauen und in Betrieb nehmen. Die intelligente Auslegungssoftware errechnet ein Komplettsystem aus Lineareinheit, Motor und Steuerung, das exakt zur individuellen Transportaufgabe passt.