Maut

14.06.2017 15:32

Kapsch und Strabag könnten deutlich von deutschen Mautplänen profitieren

Während Österreich gegen die deutschen Mautpläne klagen will, bringen sich in Deutschland schon zwei heimische Firmen in Stellung für einen lukrativen Großauftrag. Doch auf auf Kapsch TrafficCom und die steirische Firma Efkon, die zum Bauriesen Strabag gehört, wartet starke Konkurrenz.