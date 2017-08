Jeep im Visier: Chinesen bestreiten Gespräche mit Fiat

Der chinesische Autobauer Great Wall Motor hat eigenen Angaben zufolge Fiat Chrysler (FCA) bisher nicht wegen eines möglichen Einstiegs kontaktiert. Es gebe auch keine Vereinbarung mit dem italienischen Konzern, teilte Great Wall Motor mit.

Obwohl Interesse bestätigt worden war

Ein Sprecher des chinesischen SUV-Herstellers hatte am Montag ein Interesse an Fiat Chrysler bestätigt. Insider hatten gesagt, Great Wall Motor habe Fiat Chrysler um ein Treffen zu einer teilweisen oder vollständigen Übernahme gebeten. FCA hatte dagegen erklärt, nicht mit Great Wall in Kontakt zu stehen.

Spekulationen über ein Interesse aus China an Fiat Chrysler gibt es schon länger, sie hatten die Aktien des italienischen Konzerns am Montag auf den höchsten Kurs seit 19 Jahren getrieben. (reuters/apa/red)

