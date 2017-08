Italiens Wirtschaft hält ihr Wachstumstempo

Italiens Wirtschaft hat ihr moderates Wachstumstempo im Frühjahr gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Istat in Rom mitteilt. Von Reuters befragte Ökonomen haben mit diesem Ergebnis gerechnet, nachdem das BIP im ersten Quartal im selben Tempo zugelegt hatte.

Industrie und Dienstleister trugen zum Wachstum bei, während sich die Landwirtschaft als Bremsklotz erwies. Trotz des Aufschwungs hinkt Italien den anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone konjunkturell weiter hinterher: Deutschland schaffte im zweiten Quartal ein Plus von 0,6 Prozent, Frankreich von 0,5 Prozent und Spanien sogar von 0,9 Prozent.

Die Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni strebt dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent an. Die Daten aus dem ersten Halbjahr lassen darauf schließen, dass dieses Ziel übertroffen wird. In Italien stehen Anfang nächsten Jahres Wahlen an. Eine anhaltende konjunkturelle Erholung und spürbare Fortschritte beim Abbau der Arbeitslosigkeit dürften der regierenden Demokratischen Partei bei dem Urnengang zugutekommen. (reuters/apa/red)