Innovation Hub soll moderne Zahlungsmethoden entwickeln

Zum ersten Mal bündeln fünf namhafte Industrieunternehmen verschiedener Branchen ihr Wissen und gründen in Barcelona einen Innovation Hub. Gemeinsam sollen dort innovative Handels- und Zahlungsformen entwickelt und rasch in den Markt gebracht werden. Ein interdisziplinäres Forschungsteam wird sich den Themen Automotive, Smart Home und Handel widmen: Entwickelt werden neue Lösungen für das vernetzte Fahren, innovative Bezahlsysteme für neuartige Haushaltsgeräte und moderne On- und Offline-Einkaufserlebnisse.

Payment 4.0

„Nach Industrie 4.0 kommt jetzt Payment 4.0“, sagt Gwénael Cevaer, Managing Director des Full-Service-Leasing Anbieters Arval Österreich. Das verlangt nach Kooperation und Vernetzung. Die Gründer des neuen Innovation Hub sind Arval, CaixaBank, Global Payment, Samsung und Visa. Sie investieren fünf Millionen Euro und kooperieren auch mit externen Partnern, so auch mit Start-ups.