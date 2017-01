Indien will Rekord mit Weltraum-Satelliten aufstellen

An Bord der Rakete, die vom Weltraumbahnhof Sriharikota aus starten soll, seien drei indische Forschungs- und hundert kommerzielle Satelliten aus dem Ausland, berichtete die Nachrichtenagentur Press Trust of India. Den bisherigen Rekord für den umfangreichsten Satellitentransport hatte Russland im Jahr 2014 aufgestellt: Damals wurden mit einer einzigen Rakete 39 Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht.

Die indische Raumfahrtagentur ISRO bemüht sich derzeit um einen größeren Anteil am Weltmarkt für Satellitentransporte. Sie wirbt vor allem mit den vergleichsweise günstigen Preisen der kommerziellen indischen Raumfahrt. (apa/afp)