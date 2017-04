IMCD vertreibt 3M Glass Bubbles in der DACH-Region

IMCD N.V. ist eines der führenden Distributionsunternehmen für Spezialchemikalien und Nahrungsmittelzusatzstoffe. Der langjährige Partner von 3M vertreibt bereits das Produktportfolio des Unternehmensbereichs Advanced Materials in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Jetzt wurde die Zusammenarbeit auf Österreich und die Schweiz ausgeweitet.

Ausweitung des Vertriebs auf gesamte DACH-Region

„Unsere Zusammenarbeit mit IMCD verläuft in Deutschland sehr erfolgreich. Deshalb freuen wir uns, dass wir nun auch in Österreich und der Schweiz kooperieren. Mit IMCD haben wir einen äußerst zuverlässigen Partner gefunden, der mit seiner Expertise und seiner Marktkenntnis das Wachstum unserer Glashohlkugeln sowie Fluortenside für die gesamte DACH-Region unterstützt und den wir als eine sehr gute Ergänzung zu unserem Direktvertrieb ansehen“ sagt Burkhard Anders, Sales & Marketing Manager 3M Advanced Materials. Glass Bubbles sind absolut gleichförmige Mikrohohlkugeln, die 3M seit über 40 Jahren mit einem patentierten Verfahren in Europa und den USA herstellt. Ihren vielseitigen Nutzen für Leichtbau und effiziente Produktion haben sie in unzähligen industriellen Anwendungen unter Beweis gestellt.

Vertrieb auch für Ceramic Microspheres und Fluortenside

Neben den 3M Glass Bubbles werden auch 3M Ceramic Microspheres und 3M Fluortenside innerhalb der DACH-Region von IMCD vertrieben. Ceramic Microspheres sind ein keramischer Mehrzweckfüllstoff mit hoher intrinsischer Härte. Ideal für alle Farben, Lacke, Oberflächenbeschichtungen, die widerstandsfähig und einfach zu verarbeiten sind. Fluortenside sind eine Familie fortschrittlicher Tenside, die als Benetzungsmittel und Verlaufshilfsmittel für die Farben-, Lack-, Baustoff- oder Klebstoffindustrie eingesetzt werden. Sie optimieren die Eigenschaften von lösemittelhaltigen Formulierungen – einschließlich Farben, Dichtstoffen, Klebstoffen und vielem mehr.