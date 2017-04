Multifunktionsdrucker

06.04.2017 16:15

HP vertreibt weltweit fortschrittlichste und sicherste A3-Drucker

HP liefert die neuen A3-Multifunktionsdrucker (MFPs) in mehr als 80 Länder. Mit einer breiten Palette aus 54 Modellen, ermöglicht es HP speziell qualifizierten Channel-Partnern so, Kunden den höchsten Grad an Individualisierung zu bieten und ein umfassendes Spektrum an Kundenbedürfnissen zu stillen.