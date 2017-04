Herstellerneutraler Leitfaden für Backup und Recovery

Im Buyer´s Guide zeigt Rubrik die Anforderungen sowohl an herkömmliche als auch moderne Backup-Umgebungen sowie die spezifischen Herausforderungen in der Praxis auf. Rubrik bietet damit IT-Verantwortlichen und IT-Entscheidern eine Orientierungshilfe bei der Auswahl einer Backup- und Recovery-Lösung, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden soll. Inhaltlich hat Rubrik viele praktische Erfahrungen aus der IT-Community in den Leitfaden einfließen lassen.