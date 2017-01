Hellere Bilder im Großformat mit den neuen Installationsprojektoren der PA-Serie von NEC

Die kompakten Installationsprojektoren eignen sich ideal für Anwender, die große, helle Bilder in hoher Qualität darstellen wollen. Dafür sorgt insbesondere der aktuelle Skalierungschip von NEC: Der integrierte Bildprozessor kann gleichzeitig 4K/60p-Inhalte verarbeiten und das Ausgangsignal mit mehreren, in Reihe geschalteten Projektoren teilen. Vorteile sind eine hervorragende Bildverarbeitung bei gleichzeitiger Rauschminderung, besserem Deinterlacing, optimierter Skalierung und voller 10-Bit-Farbverarbeitung.

Zu den weiteren Neuheiten zählen Farbraumkonvertierung von Rec2020 zu Rec709 sowie HDR10- und 3D-Unterstützung. Zudem bieten die Projektoren eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen einschließlich HDMI und HDBaseT-Out. Dank HDCP 2.2 Unterstützung können UHD-Blu-Ray- und 4K-Inhalte über die HDMI-Schnittstelle abgespielt werden. Mühelose Installation und Ferneinstellungen sind dank motorisierter Zoom-, Fokus- und Shift-Funktion sowie flexiblem Tilt- und Portrait-Modus möglich. Die NEC Sweetvision® Engine der vierten Generation sorgt darüber hinaus für gestochen scharfe Bilder.

"Die aktuellen Modelle der PA-Serie unterstreichen unseren Anspruch, Anwendern präzise, helle und klar projizierte Bilder zu bieten. Dafür setzen wir auf den neuesten Stand der Technik, was Auflösung und Bildverarbeitung angeht," meint Gerd Kaiser, Product Line Manager Large Venue Projektoren bei NEC Display Solutions Europa. "Zu den Weiterentwicklungen der Baureihe zählt zudem eine signifikant längere Lebensdauer sowohl der Lampe als auch des Filters. Darauf kommt es gerade bei Installationen in Bildungseinrichtungen, Museen, Büros oder im Einzelhandel an."

Die fünf neuen Projektoren der PA-Serie sind besonders leistungsfähig und bieten hervorragende Bildqualität für professionelle Anwendungen. Sie kombinieren Kontrastverhältnisse von bis zu 10.000:1 mit einem großen Funktionsumfang inklusive hochflexibler Geometriekontrolle zur Anpassung an gekrümmte und ungerade Flächen, Winkelmontage, Multi-Screen- und Bild-in-Bild-Projektion mit Stacking- und Blending-Unterstützung.

Der Support von Cat-6-Netzwerkverkabelung bietet kostengünstige Installationsoptionen: über HDBaseT können Inhalte aus bis zu 100 Meter Entfernung auf den Projektor übertragen werden. Darüber hinaus lassen sich per HDBaseT-Out-Schnittstelle mehrere Projektoren miteinander verbinden und über eine einzige Quelle bespielen.

Umweltschutz und Langlebigkeit sind für die Projektoren der PA-Serie von zentraler Bedeutung. Die Lampen verfügen über eine Lebensdauer von 5.000 Stunden, 10.000 Stunden für die Laufzeit des Filters und einen Stromverbrauch im Stand-By-Modus von nur 0,3 Watt. Das aktualisierte Portfolio ist somit besonders wartungsarm, besticht durch geringe Ausfallzeiten und Betriebskosten, höhere Energieeffizienz und einen reduzierten Verbrauch.