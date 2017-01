Heavy Duty Schwenkantrieb Festo zur zuverlässigen Steuerung großvolumiger Medienströme

Konzipiert nach dem Scotch-Yoke-Prinzip ist der Schwenkantrieb DFPD-HD vor allem in einem groß: in seiner Zuverlässigkeit. Mit einem Drehmoment von 9.000 bis zu 32.000 Nm sorgt er für das zuverlässige Steuern der großvolumigen Medienflüsse. Geeignet ist er zur Automatisierung von großen Kugelhähnen, Absperr- und Jalousieklappen, die in Prozessen von Kraftwerken oder in der chemischen Industrie Anwendung finden. Schnell und sicher steuert der DFPD-HD dabei beispielsweise große Mengen von Zu- und Abluft oder Klar- und Schmutzwasser.

Hohe Leistung, große Sicherheit

Das modulare System bietet starke Lösungen für unterschiedliche Anwendungen der Prozessautomation. In drei Ausführungen mit jeweils maximal 9.000, 18.000 und 32.000 Nm passt sich der Schwenkantrieb DFPD-HD flexibel an die jeweilige Anwendung an. Große Sicherheit gewährleistet der einfachwirkende Antrieb durch die Standard-Drehrichtung nach rechts, die bei einer Fehlfunktion automatisch den Medienfluss unterbricht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Drehrichtung auf links zu konfigurieren, damit der DFPD-HD im Störfall den Medienfluss freigibt. Für noch mehr Flexibilität ist der neue Leistungsträger von Festo auch als doppeltwirkender Antrieb erhältlich. Die Schwenkantriebe sind in den sicherheitszugelassenen Anwendungen bis SIL 3 einsetzbar.

Auf die Praxis ausgerichtet

Dank seiner nach VDI/VDE 3845 standardisierten Schnittstelle ermöglicht der Schwenkantrieb DFPD-HD den Anschluss einer großen Bandbreite externer Geräte wie etwa Sensorboxen oder Stellungsregler. Der DFPD-HD ist bei Umgebungstemperaturen von -20° bis 80° C einsetzbar. Je nach Anwendung kann seine Federstärke durch den Einsatz unterschiedlicher Federpatronen variiert werden. Zusätzliche Sicherheit bietet die mechanische oder hydraulische Handhilfsbetätigung. Mit ihr lässt sich der Antrieb bei Stromausfall auch manuell betätigen.