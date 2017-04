Hannes Pfneiszl ist neuer Geschäftsführer der Comparex Austria

Er gilt als erfahrener IT-Experte mit zahlreichen Publikationen sowie Vortragstätigkeit an der Donau Uni Krems: Hannes Pfneiszl. Nun ist er nach Stationen bei Netway und Raiffeisen Informatik Consulting als Geschäftsführer von Comparex Austria tätig.

Nach seinem abgeschlossenen Studium der Wirtschaftsinformatik an der Uni Wien promovierte er 2001 mit Auszeichnung. Seine berufliche Laufbahn startete der 45-jährige Burgenländer schon während des Studiums beim Internetserviceprovider Netway. Am Anfang seiner Karriere bei Raiffeisen Informatik im Jahr 2002 verantwortete er zahlreiche IT- Großprojekte, unter anderem den Aufbau des österreichischen LKW-Maut Zentralsystems für die ASFINAG. Bereits 2003 übernahm Pfneiszl die Geschäfte der Raiffeisen Informatik Consulting und betreute zahlreiche CEE- und Outsourcing-Projekte, unter anderem für Agrana, Hörbiger, Magna, NÖLK, Post AG, Red Bull, Raiffeisen Bank International, SPAR, UNIQA oder Wiener Wohnen.