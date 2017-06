GSM-Thermometer für remote Monitoring in abgelegenen Bereiche

Gerade in Serverräumen und Arbeitsumgebungen, welche für ihre sensiblen Geräte eine konstante Temperatur erfordern,ist eine permanente Überwachung unumgänglich. Thomas Pichler, zuständig bei BellEquip für Monitoring-Vertrieb, ergänzt dazu: „Steigende Serverleistungen und zusätzliche Racks haben Auswirkungen auf das Raumklima. Überlassen Sie nichts dem Zufall, damit auch in Zukunft Ihre kritischen Anwendungen hochverfügbar sind. Für böse Überraschungen ist Ihre Zeit zu kostbar!“

Alarmierung per E-Mail, SMS, SNMP

BellEquip, der führende Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, hat für das remote Temperatur-Monitoring LAN, WLAN und GSM-Lösungen im Portfolio. Die Monitoringgeräte alarmieren je nach Modell per E-Mail, SMS, Anruf oder SNMP und unterstützen unterschiedliche Schnittstellen und Protokolle. Die Lösungen werdenin kleinen Serverräumen genau so, als auch in großen Rechenzentren und immer mehr verstärkt auch in industriellen Umgebungen eingesetzt. In Bereichen ohne Netzwerk und bereits vorhandener Internetanbindung sind Temperaturüberwachungen und Monitoringlösungen per GSM-Mobilfunk immer mehr gefragt.

Temperaturüberwachung über Mobilfunk

Als GSM-Einsteigermodell empfiehlt BellEquip das HWg-Ares10 vom Hersteller HW group. Dieses GSM- Thermometer für Überwachungs-Anwendungen in abgelegenen Bereichen unterstützt bis zu 3 Sensorwerte sowie 2 digitale Eingänge und alarmiert bei Grenzwert-Überschreitung per Anruf, SMS oder E-Mail. Die Messdaten können zudem als E-Mail Anhang versendet, per SensDesk Online-Portal abgerufen oder mit iOS & Android App auch am Smartphone angezeigt werden. Die Konfiguration erfolgt einfach per USB oder aus dem Online-Portal SensDesk.