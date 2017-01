Gebauer & Griller wieder unter weiblicher Führung

Friederike Jacquelin wird nach 24 Jahren an der Spitze der Gebauer & Griller Kabelwerke mit Anfang April den Vorsitz der Geschäftsführung an Eva Schinkinger abgeben und in den Aufsichtsrat wechseln. Schinkinger ist dabei seit 22 Jahren im Unternehmen tätig und hat seit 2012 eine Position in der Geschäftsführung inne.

Tatsächlich wurde der Generationswechsel bereits seit längerem in die Wege geleitet. Nikolaus Griller wurde mit 1. Dezember 2015 in die Geschäftsführung der Gebauer & Griller Kabelwerke berufen und ist künftig für Vertrieb, Marketing und PR verantwortlich. Er ist seit sechs Jahren im Unternehmen tätig und repräsentiert die 3. Generation des eigentümergeführten Industrieunternehmens, das im Industriemagazin-Ranking der Top250 Industriebetriebe den 100. Platz belegt.

Zeitgleich wurde die technische Geschäftsführung um Axel Blasko und Holger Fastabend verstärkt. Axel Blasko zeichnet für den Bereich Harness verantwortlich und bringt langjährige internationale Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie mit. Holger Fastabend bringt sein Know-how im Kabelgeschäft sowie internationale Erfahrung als Geschäftsführer für den Bereich Wires ein.