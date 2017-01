Für die Verbreitung von E-Autos sind mehr Kraftwerke notwendig

Wobei der Bedarf das geringere Problem als die Infrastruktur ist. Die Frage sei, wie sehr sich der Bedarf verteile. Würden zehn Haushalte mit einem E-Auto an einem Trafo hängen, wäre das kein Problem. Haben aber alle zehn Häuser jeweils ein E-Auto in der Garage zum Laden stehen, dann wäre das eine Überlastung, so Eigenbauer.

Von dem Problem ist die Energiewirtschaft aber ohnehin noch weit entfernt - derzeit fahren 8.500 Pkw ausschließlich mit Strom. (apa)