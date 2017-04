Ford erzeugt immersives VR-Erlebnis „Mustang over Manhattan" mithilfe der 3DExperience Plattform von Dassault Systèmes

Die Installation „Mustang over Manhattan" befindet sich im FordHub Experience Center im World Trade Center in New York und ist für jedermann zugänglich. Besucher können sich hier informieren, amüsieren und den Kultmoment erleben, als Ford 1964 einen echten Mustang auf die Besucherplattform des Empire State Building stellte. Mithilfe der Anwendungen von Dassault Systèmes wurde ein immersives VR-Erlebnis geschaffen, das nicht nur unglaublich real und detailliert ist, sondern auch ein hohes Maß an Interaktivität bietet. Damit lässt sich virtuell ein Mustang in High-End 3D und in Echtzeit erzeugen, der bis zu einem Maßstab von 1:1 skalierbar ist und mit einer Auflösung von 4K dargestellt wird.



Das Erlebnis beginnt mit dem Aufsetzen der VR-Brille HTC Vive. Besucher des FordHub können damit sofort in die äußerst realistische Umgebung eintauchen und den Moment wiedererleben, als Ford den physischen Mustang auf das Empire State Building bringt. Als nächstes beginnen sie den Aufstieg und setzen unter Anleitung einen Mustang wieder zusammen, der in drei Teile zerlegt wurde – genau so, wie Ford es 1964 getan hat, um den Mustang auf das Gebäude zu bringen. Die Besucher haben dann einen 360-Grad-Blick auf Manhattan – inklusive eines vollständig montierten, leuchtend gelben Mustangs. Auf einem schmalen Brett können sie sich auch über den Rand des Gebäudes „hinauswagen".



„Mit Dassault Systèmes' 3DEXPERIENCE Plattform bietet Ford ein erstklassiges digitales Erlebnis, das Begeisterung und Emotion rund um den legendären Mustang erzeugt", sagt Olivier Sappin, Vice President Transportation & Mobility Industry, Dassault Systèmes. „Wir freuen uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das Besuchern des FordHub ein virtuelles Erlebnis ermöglicht, das sie nicht vergessen werden. Unsere Anwendungen unterstützen Autohersteller dabei, animierte Inhalte, Gamification und VR zu nutzen, um die Phantasie der Verbraucher anzuregen und eine starke emotionale Bindung mit einer Marke aufzubauen. Einen Mustang auf das Empire State Building zu bringen, war noch nie so einfach."