Erweiterte Wälzlagerserie mit verdoppelter Lebensdauer

Entwickelt wurde die Lagerbaureihe ursprünglich für die Lagerung der Trommeln von Waschmaschinen. Die Lager der in Europa vorherrschenden Maschinen mit Frontbeladung werden einseitig und ungleichmäßig belastet, und der Trend zu größeren Trommeln mit höherer Beladung stellt auch immer höhere Anforderungen an die Belastungs- und Leistungsfähigkeit der Lagerung.



Vor diesem Hintergrund verbesserten NSK-Werkstoffexperten die Zusammensetzung der Legierung eines vorhandenen Sonderstahls. Dieser Werkstoff verhindert wirksam das Entstehen und vor allem die Ausbreitung von Rissen und Eindrücken in den Laufbahnen. Außerdem kommt ein besonders reiner Stahl zur Anwendung. Das erhöht zusätzlich die Lagerlebensdauer, weil jede Art von Verunreinigung im Werkstoff zu Unregelmäßigkeiten und in der Folge zu Defekten in der Tiefe des Gefüges führen kann.



Das Maßnahmenbündel der BNEQARTET-Technologie, die im ersten Schritt bei Rillenkugellagern eingeführt wurde, hat zur Folge, dass sich die Lebensdauer des Lagers vor allem bei hoher Belastung und widrigen Umgebungsbedingungen verdoppelt.



Diesen Vorteil nutzen nicht nur die Hersteller von Haushaltswaschmaschinen, sondern auch von industriellen Maschinen und Anlagen, in denen die Wälzlager hohen Belastungen und/oder Verunreinigungen sowie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Damit auch größere Anlagen bzw. Lagerstellen entsprechend ausgerüstet werden können, hat NSK die BNEQARTET-Serie nun erweitert und Rillenkugellager mit Außendurchmessern bis 120 mm ins Programm aufgenommen.