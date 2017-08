Engel e-mac Baureihe nach oben erweitert

Die neue Engel e-mac 280 wird erstmalig auf der Fakuma 2017 vom 17. bis 21. Oktober in Friedrichshafen zu sehen sein. „Um die Flächenproduktivität und damit die Kosteneffizienz zu steigern, werden in den Branchen Teletronics und Technical Moulding zunehmend größere Werkzeuge mit höheren Kavitätenzahlen eingesetzt“, verdeutlicht Friedrich Mairhofer, Produktmanager für elektrische Maschinen beim Spritzgießmaschinenbauer Engel in Schwertberg, Österreich. „Diesem Trend tragen wir mit der Erweiterung der Baureihe Rechnung.“

Filigrane Bauteilstrukturen mit höchster Reproduzierbarkeit

Mit der Herstellung von Steckergehäusen auf einer e-mac 940/280 präsentiert Engel auf der Fakuma eine für diese Baureihe typische Anwendung. Da die Steckergehäuse nach dem Spritzguss in automatisierten Prozessschritten mit Stabilisatoreinsätzen, Dichtungen und den Kontaktstiften bestückt werden, entscheidet die Präzision und Konstanz der Spritzgießmaschine über die Wettbewerbsfähigkeit des Produzenten. Dies erklärt, weshalb in diesem Marktsegment vollelektrisch gearbeitet wird, wenngleich mit einer Zykluszeit von 6 und mehr Sekunden die Anforderungen an die Performance der Spritzgießmaschine niedriger sind als im engeren Hochleistungsbereich.

40 Kontaktstifte finden in den auf der Fakuma produzierten Steckergehäusen Platz, was zu entsprechend dünnen Stegen und kleinen Durchbrüchen im Inneren der Gehäuse führt. Hier stellt die e-mac Maschine sicher, dass auch über lange Fließwege sehr dünnwandige Bereiche zuverlässig gefüllt werden.

Die e‑mac Maschine ist ausschließlich mit besonders leistungsstarken Servomotoren ausgerüstet. Auch das Auswerfen und Anpressen geschieht servoelektrisch. Dies garantiert nicht nur höchste Präzision und Prozessstabilität, sondern auch einen optimalen Wirkungsgrad für die gesamte Maschine. Die Antriebe werden in einer Achsverbundlösung mit stabilisiertem Zwischenkreis betrieben. Für die kurzen Zykluszeiten sind unter anderem die Parallelbewegungen der Antriebsachsen verantwortlich.

Mit der CC300 Steuerung bietet die e-mac Maschine die volle Flexibilität für die Integration von Robotern und weiterer Peripherie sowie den Einsatz intelligenter Assistenzsysteme aus dem inject 4.0 Programm von Engel. Gleich drei dieser Systeme sind auf der Fakuma im Einsatz: iQ weight control, das das eingespritzte Schmelzevolumen über den gesamten Spritzgießprozess konstant hält und damit Schwankungen in den Umgebungsbedingungen und im Rohmaterial ausgleicht, iQ clamp control, das auf Basis der Werkzeugatmung die optimale Schließkraft ermittelt und automatisch anpasst, und iQ flow control für die energiesparende, bedarfsgerechte Regelung der Werkzeugtemperierung.

Viel Leistung auf kleiner Fläche

Ein weiterer Pluspunkt der e-mac Baureihe ist die kompakte Konstruktion, die in der Fertigungshalle deutlich Platz einspart. Durch eine optimierte Kniehebelgeometrie ist es Engel gelungen, die Schließeinheit der neuen Baugröße e-mac 280 deutlich kürzer zu bauen, und das ohne den Öffnungshub zu verkleinern.

Die ersten e-mac Spritzgießmaschinen kamen 2012 auf den Markt. Seither deckt Engel im vollelektrischen Bereich das komplette Anforderungsspektrum der Spritzgießindustrie ab. Während sich die Hochleistungsmaschinen der e-motion und e‑cap Baureihen für Schnelllauf- und Mehrkomponentenanwendungen vor allem in den Branchen Medical und Packaging etabliert haben, stellt die e-mac Baureihe eine besonders wirtschaftliche Alternative für Anwendungen in der Elektronikindustrie und im technischen Spritzguss dar.

