Engel auf der Interplastica 2017 in Moskau

Ob es um einzelne Spritzgießmaschinen oder integrierte, vollständig automatisierte Fertigungszellen geht, gehört Engel in Russland zu den bevorzugten Partnern der Spritzgießindustrie. Mit einer holmlosen Engel e-motion 170/80 TL präsentiert Engel auf der Interplastica 2017 eine Spritzgießmaschine, die vor allem bei der Herstellung von Präzisionsbauteilen eine besonders hohe Gesamteffizienz garantiert. Hierzu tragen sowohl konstruktive Merkmale als auch die innovativen Produkte aus dem inject 4.0 Programm von Engel bei.

Handlingroboter effizient integriert

Die großen Werkzeugaufspannflächen und der freie Zugang zum Werkzeugraum ermöglichen schnelle Rüstprozesse, effiziente Automatisierungslösungen und kompakte Fertigungszellen. Diese Vorteile der Engel Holmlostechnik kombiniert die e-motion TL mit der vollelektrischen Antriebstechnik. Während der Interplastica wird die Maschine am Messestand von Engel Musterteile produzieren. Ein integrierter Engel e-pic Roboter wird die Teile aus dem Werkzeug entnehmen und auf dem Förderband ablegen. Die innovative Kinematik des Pick-and-Place-Roboters kombiniert Linearbewegungen mit einem Schwenkarm und benötigt auf diese Weise wenig Platz. Der Schwenkarm besteht aus einem Composite-Material, was zusätzlich die Energieeffizienz und Dynamik steigert.

Intelligente Assistenten für mehr Effizienz und Qualität

inject 4.0 – so lautet die Antwort von Engel auf die Herausforderungen der vierten industriellen Revolution. Ziel ist die smart factory, in der sich die Fertigungsprozesse durch die Vernetzung von Produktionssystemen, die systematische Nutzung von Maschinen-, Prozess- und Produktionsdaten und den Einsatz dezentraler, intelligenter Assistenzsysteme kontinuierlich selbst optimieren. Auf diese Weise können die Verarbeiter die Produktivität und Qualität ihrer Fertigung steigern und sehr flexibel auf die sich immer schneller verändernden Anforderungen reagieren.

Um zum Beispiel Schwankungen in den Umgebungsbedingungen und im Rohmaterial automatisch zu erkennen und online auszugleichen, kommen bei Engel auf der Interplastica drei Assistenzsysteme zum Einsatz: iQ weight control, iQ clamp control und iQ flow control. Auf dem Display der CC300 Steuerung der Spritzgießmaschine können die Messebesucher live verfolgen, wie sich damit Ausschuss aktiv vermeiden lässt.

Während iQ weight control das eingespritzte Schmelzevolumen über den gesamten Spritzgießprozess konstant hält, ermittelt iQ clamp control die Werkzeugatmung, um die Schließkraft kontinuierlich nachzuregeln.

Das neue iQ flow control basiert auf e-flomo, dem elektronischen Temperierwasserverteiler von Engel, der sämtliche Kühl- und Temperierkreisläufe von Spritzgießwerkzeugen überwacht und dokumentiert und selbstständig wahlweise die Durchflussmengen oder die Temperaturdifferenz regelt. Über iQ flow control wird e-flomo mit dem Temperiergerät vernetzt, so dass sich die Drehzahl der Pumpe im Temperiergerät automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Die Folge ist eine höhere Energieeffizienz. Engel hat die integrierte Temperierlösung gemeinsam mit HB-Therm (St. Gallen, Schweiz) entwickelt und stärkt mit den neuen Temperiergeräten e-temp weiter seine Systemkompetenz.

Komplexe Prozesse sicher kontrollieren

Der Einsatz intelligenter Assistenzsysteme ist ein wesentliches Merkmal der smart factory. Werden die Prozesse durch die zunehmende Integration und Vernetzung komplexer, muss ihre Steuerung und Kontrolle umso einfacher werden. Genau hier setzen die Assistenzsysteme an, indem sie die Prozessfähigkeit und Qualität steigern, ohne dass sich der Maschinenbediener zusätzliches Spezialwissen aneignen muss.

Für alle drei Bereiche der smart factory – smart machine, smart production und smart service – bietet Engel in seinem inject 4.0 Programm bereits heute zahlreiche ausgereifte Produkte und Lösungen an, die sowohl einzeln als auch im Rahmen einer die gesamte Fertigung umfassenden Digitalisierungsstrategie einen hohen Nutzen stiften.

Kundennähe sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Seit 2006 ist Engel mit einer eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassung in Russland präsent. „Wir konnten über die letzten Jahre unsere Marktanteile weiter ausbauen“, berichtet Olaf Kassek, Geschäftsführer von OOO Engel in Moskau. „Vor allem im Bereich des technischen Spritzgusses wird investiert, gefolgt von der Verpackungsindustrie.“ Mit 29 Mitarbeitern hält Engel in Russland auch unter den neuen ökonomischen Bedingungen an seiner Stärke fest. „Dass wir im Servicefall schnell vor Ort sind, ist für unsere Kunden besonders wichtig“, sagt Kassek. „Das geht nur mit der entsprechenden Manpower.“ Engel unterhält in Russland ein eigenes Ersatzteillager und eine eigene Service-Hotline. Neben der Vertriebs- und Serviceniederlassung in Moskau gibt es in St. Petersburg und Nizhny Novgorod zwei weitere Service- und Trainingszentren, die die Wege der Anwender zu Engel verkürzen.

Engel auf der Interplastica 2017: Halle 2.1, Stand A 25