EnergieAllianz Austria startet Verkauf an Großkunden in Deutschland

Der Energieanbieter Switch steigt in Österreich und in Deutschland in das Geschäft mit Großkunden ein: Ab sofort werden auch Kunden mit einem Jahresstrom- oder Erdgasverbrauch über 100.000 kWh bis zu 1 Mio. Kilowattstunden (kWh) beliefert.

Das teilte die Firmentochter der EnergieAllianz Austria mit. Die EnergieAllianz Austria besteht aus den drei Versorgern Energie Burgenland, EVN und Wien Energie.

(apa/red)